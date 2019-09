Governo zoo di terroni: arriva da Salerno la denuncia a Feltri Il direttore di Libero nel mirino per l'articolo pubblicato contro il Governo presieduto da Conte

Scatta la querela contro Vittorio Feltri per il recente editoriale su Libero in cui ha scritto: "Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni". A presentare la querela presso il Tribunale di Salerno è l'associazione socio culturale "Movimento Economico Social Popolare Intereuropeo" (Mespi), che si occupa, tra l'altro, di monitorare i mass media per contrastare l'immagine spesso negativa dei meridionali, e presieduta dall'ingegner Francesco Terrone.

"Sono Terrone, di nome e di fatto", ironizza l'ingegnere salernitano. "Al di là dell'uso chiaramente offensivo e denigratorio della parola terroni, accostare l'epiteto al termine zoo, per quanto riferito al governo del Paese, impone l'idea, che non puo' sfuggire all'intenzione di chi la scrive, che i terroni siano tutti animali", sottolinea Mespi nella denuncia.

"Non vivo assolutamente in uno zoo. Vivo grazie a quello che Dio ci dona ogni giorno e grazie a questo dono, lungo la mia vita, cerco di donare alla gente il meglio di me stesso", afferma Terrone.