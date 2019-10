Regionali, Cirielli: "De luca corteggia M5S? Slogan ipocriti “Cerca di fare accordi sottobanco con i grillini”

“Ormai la politica deluchiana è ridotta solo a slogan farciti di ipocrisia”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati, candidato alla presidenza della Regione Campania per Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, alla luce del tentativo di inciucio da parte di De Luca nei confronti di un consigliere regionale del M5S. “Con il passare del tempo - aggiunge - il governatore pro tempore della Campania si sta rendendo conto, forse, che non gode più della fiducia neanche del suo partito, oltre che della maggioranza dei cittadini. E così, per paura di non essere ricandidato, cerca di fare accordi sottobanco con i grillini.

Insomma, via telefono, di nascosto, lontano dalle telecamere, tenta il dialogo con i "nemici"; in pubblico, invece, li insulta prendendoli anche in giro. Ma per fortuna la ricreazione sta per finire. Fratelli d’Italia è pronta a mandarlo a casa" conclude Cirielli.