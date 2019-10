"Dalla Provincia solo promesse, le scuole cadono a pezzi" Denuncia di Imma Vietri, portavoce provinciale di Fratelli D'Italia dopo i cedimenti al Da Vinci

«Cedimenti al Liceo “Genovesi – Da Vinci" di Salerno, topi e infiltrazioni al “Sensale” di Nocera Inferiore. A quanto pare la sicurezza delle nostre scuole e dei nostri studenti non rappresenta una priorità per l'amministrazione provinciale a guida PD, come invece sbandierato».

È quanto dichiara il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, alla luce di una serie di episodi incresciosi che hanno riguardato alcuni istituti superiori della provincia di Salerno. In particolare si è verificato un grave cedimento del soffitto in un bagno del liceo “Genovesi - Da Vinci” di Salerno, già compromesso per alcuni allegamenti presenti al terzo piano; mentre a Nocera Inferiore, presso l’istituto “Sensale”, si è registrata la presenza di topi nelle classi (entrati da buchi nelle pareti) con scarsa sicurezza dell’edificio scolastico. Nel frattempo il presidente della Provincia Michele Strianese insieme all'On. Piero De Luca faceva la passerella al Nautico “Giovanni XXIII” e all'IISS “Santa Caterina da Siena – Amendola”.

«Non sarebbe stato più semplice e proficuo provvedere affinché una squadra di tecnici effettuasse i dovuti sopralluoghi per accertare la sicurezza dei plessi prima dell'inizio dell'anno scolastico? - si chiede Imma Vietri - Questi sono i risultati: topi, infiltrazione e cedimenti. Eppure appena lo scorso dicembre lo stesso Strianese annunciava fondi, mutui e investimenti per effettuare interventi di messa in sicurezza in tutti gli istituti del territorio provinciale. Solo promesse e intanto a pagarne le spese sono le nuove generazioni, la loro incolumità, il loro diritto allo studio e all'istruzione».

A puntare il dito contro l'inerzia dell'Amministrazione Provinciale a guida PD nel settore dell'edilizia scolastica è stato anche Eugenio La Sala responsabile di Azione Studentesca, movimento studentesco di Gioventù Nazionale/Fratelli d'Italia che ha dichiarato: «Azione Studentesca Salerno si schiera dalla parte degli studenti del “Genovesi - Da Vinci” e dell’istituto “Sensale” e pretende ancora una volta dall’istituzione preposta maggiore sicurezza nelle scuole».