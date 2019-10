Cure negate ai bambini, l'interrogazione del Senatore Iannone Trovare una soluzione al problema dell’interruzione delle terapie per superamento tetto di spesa

«Mancano i fondi, l'Asl prende tempo e intanto migliaia di bambini nella provincia di Salerno restano senza cure. Non si può aspettare, è a rischio la salute e il benessere dei nostri figli».

Lo dichiara Imma Vietri, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del Dipartimento Tutela Vittime del Partito di Giorgia Meloni, all’indomani dell’esito del tavolo di confronto tra l’Azienda Sanitaria Locale e i centri della riabilitazione per trovare una soluzione al problema dell’interruzione delle terapie per superamento del tetto di spesa.

«Una soluzione non è stata trovata – ha commentato Imma Vietri – e questo vuol dire che la sanità pubblica sta girando le spalle alle centinaia di mamme di minori, affetti da varie patologie anche gravi, a cui sono state interrotte le cure. Non è possibile che in un paese che possa definirsi civile le questioni amministrative abbiamo la priorità sul diritto alla cura. A tal proposito il Senatore Antonio Iannone ha annunciato che sottoporrà, in sede parlamentare e all’attenzione particolare del Ministro della Salute, Roberto Speranza, apposita interrogazione per comprendere se si è a conoscenza della situazione e quali sono le iniziative che si intende intraprendere per risolvere il problema».