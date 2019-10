Santoro: "Sospendere il pedaggio sul tratto Cava-Salerno" L'appello del consigliere comunale per i disagi a causa dei lavori sul tratto autostradale

(e.c.) "Anche a Napoli la tangenziale è stata resa gratuita su richiesta del sindaco de Magistris per risarcire i cittadini dei disagi causati dai lavori che creeranno ingorghi nei prossimi mesi, stessa situazione che va avanti da un anno sul tratto autostradale Salerno-Cava con prove statiche e lavori infiniti". Lo dichiara il consigliere provinciale Dante Santoro che sta portando avanti la battaglia per abbassare ad 1 euro anche agli automobilisti non muniti di telepass il prezzo del famigerato casello autostradale di Cava de’ Tirreni

"E' da troppo tempo che proseguono i lavori sull'autostrada nel tratto di Salerno, nei pressi delle gallerie. C'è la necessità di accelerare in considerazione che il traffico è tutto dirottato sulle reti urbane ed extraurbane già congestionate in tempi normali. Il viavai di mezzi pesanti causato dalle prove statiche sull'ex Ss18 crea notevole disagi agli automobilisti. Tra l'altro - prosegue Santoro - lungo quella arteria non potrebbero proprio circolare. Il silenzio dell'amministrazione comunale di Salerno è imbarazzante. Le problematiche sono tutte "scaricate" sulle amministrazioni confinanti, da Vietri sul Mare a Cava de' Tirreni, con riflessi anche in Costiera Amalfitana che soffre già per una precaria viabilità dovuta alle continue frane del costone roccioso che meriterebbe uno studio approfondito. Visto il precedente di Napoli, in questo periodo si deve esentare la tariffa del casello, solo dopo semmai procedere alla riduzione ad un euro per tutti gli automobilisti, con o senza telepass", ha poi aggiunto Santoro.