Oppressione fiscale, Forza Italia Salerno scende in campo Parlamentari, consiglieri, dirigenti e militanti sposano la battaglia promossa da Berlusconi

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Salerno aderisce alla battaglia contro l’oppressione fiscale promossa a livello nazionale da Silvio Berlusconi. I parlamentari salernitani Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello insieme ai consiglieri provinciali, ai dirigenti e ai militanti, nei prossimi giorni presenteranno alla stampa il programma d’iniziative che verrà realizzato su tutto il territorio provinciale per illustrare quello che è ormai il primo obiettivo del partito azzurro: diminuire la pressione fiscale per rilanciare il lavoro e l’economia. Per Forza Italia lo Stato non può imporre una tassazione superiore a un terzo della ricchezza totale prodotta nel Paese durante l’anno, né ad un singolo contribuente, persona fisica, famiglia o impresa, potrà chiedere più di un terzo dei suoi guadagni.