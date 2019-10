Salerno: il sottosegretario Tofalo in visita dai carabinieri Ringraziati anche i militari di Buccino che hanno salvato alla donna aggredita in casa dal marito

Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha visitato il comando provinciale dei carabinieri di Salerno, incontrando i militari delle stazioni e compagnia. Il comandante, colonnello Gianluca Trombetti, ha mostrato la "fotografia" di un'area geografica "molto diversificata, con tante realtà che influenzano le attività di controllo e investigative".

Tofalo ha evidenziato che "nella provincia la presenza dell'Arma è forte e rappresenta il termometro strategico del territorio, un assetto importante per la prevenzione e la tutela della legalità. I nostri ragazzi in divisa sono un punto di riferimento per i cittadini e, grazie al loro capillare lavoro, vengono tutelati gli anelli più deboli della società".

Il sottosegretario ha poi ringraziato i due carabinieri della stazione di Buccino che proprio nei giorni scorsi, a seguito della chiamata di un familiare, hanno salvato una donna da un tentativo di femminicidio, arrestandone il marito. "E' stato per me un grande onore - ha sottolineato Tofalo - ringraziare e stringere le mani del maresciallo ordinario Michele Sabetta e del vice brigadiere Chavez Diego Hernan, due eroi del quotidiano così come lo sono i nostri carabinieri che rischiano la propria vita per salvare quella degli altri".

Il comando provinciale di Salerno è presente con circa 1500 unità in più di 90 caserme distribuite su tutto il territorio. "Ritengo molto importante - ha aggiunto il sottosegretario - stimolare la massima sinergia tra le diverse istituzioni che operano insieme per perseguire maggiori risultati. Grazie agli uomini e alle donne dell'Arma che lavorano quotidianamente per la sicurezza delle nostre comunità".