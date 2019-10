Il cordoglio del presidente Strianese per il lutto di De Luca Tutta l'amministrazione esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa della madre

È morta oggi all'età di 93 anni, la madre del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I funerali di Felicetta Cudone si terranno domani mattina alle ore 11 nella chiesa di San Gaetano.

Il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, esprime cordoglio per la scomparsa: “Esprimo vicinanza e affetto all'onorevole Vincenzo de Luca, alla sua famiglia, a cominciare dai figli, Piero e Roberto. La signora Felicetta era malata da tempo, ma non si è mai preparati e non è mai il momento per perdere la madre e la nonna. Il cordoglio, da parte mia, del consiglio provinciale e di tutta l’amministrazione, va al nostro governatore, ai figli e alla famiglia tutta, ai quali ci stringiamo in questo momento di dolore e di grave lutto”.