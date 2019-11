Polemiche per il turno a Salerno Pulita: Celano non ci sta "Sull'igiene gli sprechi sono altri rispetto ai pochi euro che costa un'ora di lavoro notturno"

Non ci sta il consigliere comunale ed esponente di Forza Italia Roberto Celano dopo le disposizioni del direttore tecnico di Salerno Pulita di disporre il nuovo orario di lavoro alle 5.50, posticipando di un'ora l'inizio di entrata.

"È evidente che, con la nuova disposizione finalizzata a risparmiare qualche euro penalizzando fortemente l'efficienza del servizio, gli operatori, dopo aver preso quanto necessario, raggiungono la zona di competenza, inizierebbero le operazioni di spazzamento delle strade in orario in cui tanti cittadini sono già in circolazione, con immaginabile penalizzazione per il servizio offerto. Sull'igiene e la pulizia della città gli sprechi sono ben altri rispetto ai pochi euro che costa la maggiorazione per un'ora di lavoro notturno pagata a qualche dipendente. Abbiamo sempre pensato che la società partecipata che dovrebbe occuparsi di farci vivere in una città sufficientemente pulita, senza purtroppo riuscirci, abbia necessità di un direttore tecnico capace e di una diversa organizzazione. Ci occuperemo - conclude Celano - ed entreremo nel merito di taleorganizzazione, degli straordinari e dei festivi pagati e dei metodi utilizzati per individuarne i destinatari. Siamo convinti che l'efficienza del ciclo integrato, che costa oltre 43 milioni di euro ai salernitani, non possa essere sacrificata a logiche poco trasparenti e chiare".