Salerno, scuole chiuse per il maltempo: attacco di Cirielli "Si firmano ordinanze per chiudere gli istituti all'ultimo minuto"

“Presenterò un’interrogazione parlamentare ai ministri della Pubblica Istruzione e dell’Interno per sapere di chi sono le responsabilità dei disagi che, in questi giorni, stanno vivendo migliaia di cittadini dell’Agro nocerino sarnese”. A dirlo è Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia, che punta il dito sulle ordinanze di alcuni primi cittadini dei comuni maggiormente colpiti dal maltempo di questi giorni. Secondo il parlamentare molti sindaci avrebbero atteso troppo tempo prima di ufficializzare la chiusura degli istituti. “Continuano a firmare ad horas ordinanze di chiusura delle scuole, a seguito delle allerte meteo diffuse dalla protezione civile della Regione Campania, mettendo in difficoltà migliaia di famiglie che sono costrette, all’ultimo minuto, a trovare soluzioni alternative per i loro figli, magari affidandoli a parenti o baby sitter. Tutto questo - denuncia Cirielli - a fronte di codici di allerta giallo o arancione che, spesso, non sono riscontrati nella realtà. E’ giusto prevenire ogni tipo di pericolo per la pubblica incolumità ma è inaccettabile che in molte città le scuole vengano chiuse in continuazione solo perché gli enti locali non sono attrezzati a gestire l’emergenza. Probabilmente il servizio di prevenzione non funziona affatto”.

Poi l’appello di Cirielli alla Regione Campania per i fondi destinati alla messa in sicurezza per scongiurare il rischio idrogeologico: “Mi chiedo dove sono finiti i 12 milioni di euro, stanziati dalla Regione Campania nel settembre del 2018, per la progettazione di interventi fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza di costoni, acquedotti e spiagge, senza dimenticare i 220 milioni di euro del progetto Grande Sarno destinati dalla giunta di centrodestra a guida Caldoro di cui si sono perse le tracce. Dov’è la programmazione di tali interventi? Non vorrei - conclude Cirielli - che le criticità di questi giorni siano dovute alla mala gestione del Pd in Regione Campania e in diversi comuni del nostro territorio”.

Sa Sarno, invece, arriva la richiesta della consigliera comunale Anna Robustelli a placare le polemiche e a fare lavoro di squadra. “Lavoriamo insieme per superare il momento di difficoltà”. L’appello arriva a seguito dell’ondata di maltempo e dell’evacuazione di numerose famiglie residenti in prossimità del monte Saretto: “Ritengo che in questo momento ci si debba fermare un attimo, in modo da consentire alle autorità di fare il loro lavoro. Dobbiamo restare compatti per gestire l’emergenza in un momento molto difficile. Esprimo solidarietà nei confronti di tutte quelle persone, miei concittadini, che provvisoriamente hanno dovuto lasciare le loro case in maniera precauzionale. Bisogna consentire a tutti di fare ciò che è necessario per riportare la situazione alla normalità”.

La consigliera comunale auspica dunque uno stop alle polemiche: “Propongo di restare in silenzio e aspettare che passi l’emergenza, offrendo piena collaborazione per uscire da questo momento difficile. Dopo la messa in sicurezza del nostro territorio e dei nostri concittadini ci sarà tempo per ognuno di noi di fare le sue osservazioni”.