Liberamente Insieme contro l'amministrazione: "Adesso basta!" La dura polemica da parte dell'associazione dopo il rinvio delle mozioni sul piano traffico urbano

Nessun passo in avanti per quanto riguarda le mozioni della Ztl in via Monti e il doppio senso di marcia in via Benedetto Croce. Decisioni rimandate al prossimo 22 novembre. L'associazione “Liberamente Insieme” non ci sta, arriva la dura polemica da parte dei militanti dell'organizzazione in merito al mancato provvedimento sul piano urbano del traffico:

“Ancora una seduta consiliare inutile per la cittadinanza salernitana. Non solo il piano urbano del traffico non è stato ancora sottoposto all’esame del consiglio comunale, ma nemmeno si è deliberato sulle misure parziali proposte dalla maggioranza dei consiglieri in ordine al doppio senso di circolazione di via Benedetto Croce. Il reiterato inadempimento determina problemi per la sicurezza del trasporto e della circolazione, inquinamento atmosferico ed acustico ed invivibilità della città. Problematiche che si acuiranno sempre più nell’imminente periodo natalizio, con la ben nota manifestazione che inizierà fra qualche giorno. L’irresponsabilità dell' amministrazione comunale assume toni paradossali ed a pagarne le conseguenze sono i salernitani. Adesso basta!”

Per i membri dell'associazione serve un maggior impegno da parte delle amministrazioni comunali e un'immediata decisione in merito alla situazione: “Si richiede un immediato intervento del Prefetto, più volte diffidato a sciogliere il consiglio comunale, per le gravissime violazioni di legge del Comune di Salerno. Da un punto di vista politico, i consiglieri comunali che sostengono l’attuale maggioranza traessero le dovute conseguenze e si dimettessero dalla carica per il bene della cittadinanza. Noi cittadini liberi, che compulsiamo costantemente l’amministrazione affinchè rispetti la legge, non possiamo consentire ulteriore ritardo per la risoluzione di tantissime problematiche che affliggono Salerno. Prendessero atto che sono incapaci di amministrare la nostra città. A questo punto, visto le inadempienze dei vari organi del Comune e del mancato intervento del Prefetto, saremo costretti a rivolgerci alla Magistratura.” l'amara conclusione dei militanti dell'Associazione Liberamente Insieme.