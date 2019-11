Di Maio sfida De Luca sotto le "sue" Luci d'Artista Week-end ricco di appuntamenti politici in città: domenica arriva il ministro degli Esteri

Le luci son lì da giorni. E attendono soltanto che domani pomeriggio venga spinto l’interruttore per tornare a luccicare, dando inizio alla quattordicesima edizione di Luci d’Artista. Una “classica” dell’inverno salernitano, di cui il governatore campano Vincenzo De Luca rivendica con orgoglio la paternità, ricordando i tempi in cui da sindaco scelse di puntare sulla rassegna luminosa che ha reso attrattiva la città d’Arechi. Domani, come accade quasi in ogni edizione (lo scorso anno è stato assente per la prima volta) è prevista anche la sua presenza alla cerimonia di accensione. Dalla villa comunale, il plotone di amministratori, autorità e cittadini sfilerà in corteo tra i vicoli del centro storico, per poi terminare il mini-tour in piazza Flavio Gioia. Ricorrenza che, con le Regionali alle porte, sarà anche l’occasione per tastare il polso a una città che ha sempre tributato grandi consensi a De Luca. A sei mesi dal voto, infatti, il clima inizia ad esser elettrico. E non è un caso, probabilmente, che il week-end ch’è alle porte trasformerà Salerno nel centro della politica regionale.

A “riscaldare” l’ambiente sarà il centrodestra. Domani mattina, infatti, è prevista la partecipazione di Edmondo Cirielli (Fdi), Gianluca Cantalamessa (Lega) e Marzia Ferraioli (Fi) al IV congresso FLP in programma al Grand Hotel Salerno. Facile immaginare che la discussione su “Innovare la Pubblica Amministrazione per rilanciare il sistema Italia” possa trasformarsi anche nell’occasione per iniziare a parlare di strategie ed alleanze, specie dopo l’annuncio della candidatura di Stefano Caldoro fatto da Silvio Berlusconi.

Nel pomeriggio, poi, sarà l’ex sindaco De Luca a rubare la scena, partecipando alla cerimonia d’inaugurazione della 14esima edizione dell’evento salernitano. Ma, ironia della sorte, sarà proprio sotto quelle luci che si consumerà la prima sfida a distanza con il Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri e leader pentastellato, Luigi Di Maio, infatti, concluderà la sua due giorni d’incontri in Campania nel feudo di Vincenzo De Luca: domenica alle 16,30 prima incontrerà cittadini e attivisti al Grand Hotel e poi effettuerà una passeggiata in Corso Vittorio Emanuele, proprio sotto quelle Luci d’Artista tanto care al governatore.

Nel mezzo, sabato alle 16,30, sarà la volta dei deputati Piero De Luca (Pd) e Mara Carfagna (Fi) che parteciperanno alla presentazione del libro di Carmelo Conte “L’Italia al tempo dei populismi” in programma alla Camera di Commercio di Salerno. Le luci, in quel momento, saranno già accese. Ma i riflettori saranno puntati altrove…