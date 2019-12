Il ministro Costa nel salernitano, ma i sindaci lo attaccano A Padula per le zone economiche: "Passerella politica, parli del maltempo che ci ha devastato"

La visita del ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Padula diventa un caso politico. Ospite del Parco del Cilento, l’esponente del Governo è tornato nel territorio salernitano per illustrare i vantaggi delle cosiddette “Zea”, le zone economiche ambientali per la fiscalità agevolata nelle aree protette.

E la reazione del territorio è stata rabbiosa: 33 sindaci salernitani hanno firmato un documento nel quale definiscono il confronto in programma oggi a Padula come “davvero inaccettabile. In questo momento il ministro dell’Ambiente, anziché cogliere l’occasione per far visita alle popolazioni e ai comuni della provincia colpiti dai danni del maltempo, ha preferito una inopportuna passerella politica su un argomento ancorché interessante ma quantomeno intempestivo e fuori luogo”, la dura reprimenda delle fasce tricolori.

Non solo. Nel documento – firmato, tra gli altri, anche dal primo cittadino di Salerno e del comune di Padula che ospita il ministro – i sindaci si rivolgono direttamente a Costa.

“Auspichiamo che il Ministro si ravveda e magari faccia immediatamente pervenire le risorse per far fronte all’emergenza, confrontandosi doverosamente con le Istituzioni locali, con i tanti amministratori impegnati in queste ore per la risoluzione delle problematiche conseguite al fenomeno e con la Regione Campania che, da parte sua, ha già deciso di prevedere lo stanziamento di circa 8 milioni di euro destinati agli interventi d’urgenza per tutti i territori interessati della Campania”, concludono i firmatari del documento che apre un durissimo fronte di scontro istituzionale.