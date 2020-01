Regionali, De Luca: "Non pensare alla politica politicante" “Parlare di elezioni vuol dire parlare di problemi concreti”

Sorride sornione il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca quando gli si chiede, in modo certamente non impertinente, delle prossime elezioni regionali. Nasconde così ogni possibile preoccupazione “Non siamo preparati da quando abbiamo cominciato a lavorare l'importante è non perdere tempo con la politica politicante", precisa da Scafati allo start della bonifica sui canali Bottaro e Casadodici. "In questi mesi tutto il dibattito che c'è stato sulle Regionali ha avuto una caratteristica, non c'è stato mai un riferimento ai problemi concreti, ai problemi che riguardano l'ambiente, l'assetto idrogeologico, la scuola, la sanità".

Per De Luca "quando si parla di elezioni si parla a prescindere come se vivessimo in un mondo fantastico. “Parlare di elezioni significa – chiosa De Luca - parlare dei problemi concreti e verificare quello che si è fatto e quello che non si è fatto. Noi in Italia siamo appassionati delle chiacchiere della politica politicante. Noi non ci faremo distrarre ovviamente, continuiamo a lavorare all'ultimo respiro come abbiamo fatto dal primo giorno, non aspetteremo la campagna elettorale". La prossima tornata elettorale non impensierisce dunque per chi ha fatto il proprio lavoro.

Il governatore ha poi sottolineato che "è stato un anno particolarmente importante, aver approvato due conti consuntivi che ratificano l'equilibrio di bilancio di una regione che era partita da 5 miliardi e 800 milioni di buco di bilancio è un miracolo" conclude il presidente.