Garanzie per la polizia locale, la richiesta di Cisl Salerno La richiesta del sindacato di non mercificare l'imoegno degli operatori

La CISL FP di Salerno chiede garanzia al Prefetto e alle Amministrazioni Locali per la Polizia Locale, al fine di non mercificare il lavoro degli addetti alla Polizia Locale assicurato nell’immediato quotidianamente per le misure di contrasto nelle “Aree a Contenimento Rafforzato”, quali indiscussi sentinelle di prossimità nell’emergenza per contrastare la pandemia di polmonite da corona virus .

Il Coordinatore Funzioni Locali, Vincenzo Della Rocca dichiara: "Rattrista constatare quanto richiesto ai Sindaci del territorio Salernitano, da parte dell’Ufficio di Gabinetto Questura di Salerno che ha chiesto in data 17 marzo 2020 di comunicare, entro il giorno successivo, la disponibilità di unità operative di Polizia Locale. A causa delle cogenti condizioni limitazioni di personale nelle Amministrazioni Locali, non tutti i Sindaci sono stati in condizione di adempiere a quante richiesto. Auspichiamo l’intervento del Prefetto di procrastinare tale adempimento, al fine di continuare ad assicurare le misure partecipative richieste dal Governo da parte dei tanti operatori della Polizia Locale, che se ritenuti inutili, potranno sentirsi liberi dal richiede tutte le agevolazioni alla luce del pubblicato decreto “Cura Italia”, alla stregua dei colleghi amministrativi".

Il Coordinatore Provinciale Polizia Locale Adolfo Abate sottolinea: "E’ una misura tendente a rendere vana il riconoscimento del ruolo di Ordine Pubblico garantita dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prevista nella circolare del Capo della Polizia, ove sono stati definiti i "servizi operativi esterni su strada" per contenere la diffusione del contagio del nuovo virus Covid-19. E’ giunto il momento di rivendicare per l’ennesima volta, che la Polizia Locale debba vedersi riconosciuto il vero ruolo di Polizia inserendola nella normativa delineata dalla legge n. 121 del 1981. Facciamo appello ai Sig.ri Sindaci della provincia di Salerno, di sostenere la rivendicazione degli appartenenti della Polizia Locale per l’inserimento nella legge 121/1981, mediante apposita deliberazione Giuntale di sostegno da trasmettere all’Autorità di Governo ed ai rispettivi gruppi Parlamentari di appartenenza".

Conclude Antonacchio Pietro Segretario Generale della CISL Fp : "Spesso la perentorietà degli interventi ne determina la impossibilità nell’assolverli e spiace dover rilevare che qualcuno sembrerebbe non voler coinvolgere la maggior parte delle persone idonee ad assolvere compiti specifici, delicati e che richiedono massima competenza, a tutela della popolazione poiché si sta sottovalutando una pandemia in atto, il cui inesorabile dilagare è troppo di sovente direttamente collegato alla incapacità di gestire situazioni complesse, uniche e nuove".