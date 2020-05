De Luca jr: Sosteniamo riapertura di commercio e ristorazione Incontro con sindaco Napoli e assessore Loffredo. “Acceleriamo sui protocolli di sicurezza"

L'onorevole Piero De Luca ha incontrato stamani, a Palazzo di Città il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore al commercio Dario Loffredo per discutere della riapertura di commercio e ristorazione.

"Ho lavorato in queste settimane – ha precisato De Luca - per trasferire e far recepire a livello nazionale le importanti istanze raccolte dai numerosi operatori commerciali del territorio ed emerse dal confronto con i tanti amministratori locali, tra cui in particolare il Sindaco e l'assessore al commercio di Salerno.

Le misure che dovrebbero essere inserite nel prossimo Decreto del Governo per sostenere la ripartenza di queste attività già duramente provate dalla chiusura a causa dell'emergenza Coronavirus - spiega il deputato Dem- sono estremamente importanti e riflettono tante nostre proposte: sospensione della Tosap per sei mesi; ampliamento degli spazi esterni, laddove possibile tecnicamente, con procedure burocratiche semplificate; ampia flessibilità degli orari e dei giorni di apertura.

Dobbiamo però accelerare assolutamente nelle prossime ore -continua Piero De Luca - con la stesura dei protocolli igienico-sanitari da far adottare a tutte le attività in vista della prossima riapertura".

Il primo cittadino e l'assessore hanno voluto ringraziare il deputato Dem per il lavoro svolto finora sui tavoli nazionali a favore dei commercianti e artigiani, categoria così provata da questa emergenza. Stanno per essere approvate in sede parlamentare le proposte avanzate anche sul nostro territorio da parte degli amministratori e delle categorie di commercianti e artigiani.

Il sindaco Napoli e l’assessore Loffredo hanno chiesto all'onorevole De Luca di farsi portavoce e sensibilizzare il governo centrale dell'esigenza di velocizzare la stesura dei protocolli igienico-sanitari da far adottare a tutte le attività in vista della prossima riapertura.

È necessario, infatti, che queste linee igienico-sanitarie siano dettate in tempi celeri così da lasciare il tempo necessario ai titolari delle attività di prepararsi al meglio, in concertazione con le amministrazioni locali.

"Siamo certi - spiegano il sindaco Napoli e l'assessore Loffredo - che grazie all'impegno congiunto a livello territoriale e nazionale riusciremo a mettere in campo soluzioni utili agli operatori di questa categoria che sta vivendo un momento drammatico di crisi e riusciremo ad uscire da una situazione così delicata".