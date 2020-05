Fonderie Pisano, M5S all'attacco: "Blitz in piena emergenza" Interrogazione in Regione sulla concessione dell’autorizzazione integrata ambientale

«La Regione illustri le ragioni che giustifichino l’autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Pisano per i prossimi 12 anni, senza che l’Asl abbia provveduto ad eseguire sopralluoghi o altri adempimenti al fine di verificare l’entità dell’impatto sull’ambiente e, dunque, le possibili conseguenze sulla salute pubblica». E' quanto affermano in una nota i consiglieri regionali del M5S Michele Cammarano e Vincenzo Viglione, che hanno presentato un’interrogazione sul rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale alle Fonderie Pisano.

«La sensazione è che si sia trattato di un vero e proprio blitz realizzato col favore dell’emergenza Coronavirus, in un periodo nel quale, causa lockdown, ai comitati civici era impedito di poter manifestare il proprio dissenso. La popolazione residente - scrivono Viglione e Cammarano nell’interrogazione - è fortemente preoccupata per i danni alla salute, considerati i risultati degli accertamenti sull'inquinamento da polveri sottili. Nelle loro numerose denunce, infatti, molti residenti hanno lamentato allergie e patologie delle vie respiratorie, che sarebbero state provocate dalle esalazioni e immissioni provenienti dallo stabilimento».