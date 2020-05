Torna la Soget a giugno: "Amministrazione delle sanguisughe" La denuncia del consigliere Santoro

In merito alla riattivazione della Soget per il mese di Giugno, il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro chiede "venga ancora protratta la sospensione visti gli oggettivi problemi e gli strascichi economici causati dalla pandemia a tanti cittadini - spiega Santoro -.

Al contempo, bisogna evitare che chi voglia riattivare la rateizzazione venga obbligato a pagare il cumulo delle rate sospese dei mesi di lockdown visto che non è al momento acclarato il differimento.

Ho portato il tema nelle sedi competenti, urge una risposta immediata da sindaco e assessori: questo è il Comune più tassato d'Italia, non è un eufemismo definirla l'amministrazione delle sanguisughe". In conclusione, Santoro si auspica un deciso cambiamento: "E' ora che ci sia un cambio di metodo, azioniamo e azioneremo il nostro fiato sul collo per ottenere questo risultato e per dare respiro a migliaia di salernitani vittima, come detto, dell'amministrazione delle sanguisughe" conclude il consigliere.