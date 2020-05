Esame avvocato 2019, De Luca jr: Bene la norma del DL Rilancio “Giovani candidati non devono sentirsi abbandonati dalle istituzioni”

"In seguito a numerose sollecitazioni provenienti da praticanti avvocati, abbiamo seguito in queste ore la delicata vicenda della mancata correzione degli elaborati della sessione 2019. Andava nella direzione giusta la nota del Presidente della Commissione centrale esami avvocato, che invitava le Sottocommissioni distrettuali a riprendere le attività di correzione dal prossimo 15 maggio. Questa nota però faceva “salva la persistenza di ragioni ostative di carattere locale”, legate naturalmente al rispetto dei protocolli di sicurezza."

Queste le precisazioni in una nota dell'onorevole salernitano Piero De Luca.

"Pertanto – prosegue De Luca - poiché gli elaborati sono stati consegnati e meritano di essere corretti sull’intero territorio nazionale, come condiviso in un confronto con il Responsabile Giustizia del Pd, Walter Verini, e il Presidente dell’Unione regionale degli Ordini forensi campani, Americo Montera, abbiamo lavorato con il gruppo PD, insieme al Sottosegretario Andrea Giorgis, per inserire una norma specifica nel DL Rilancio. Questa disposizione autorizza la correzione delle prove scritte anche in deroga al sistema tradizionale, attraverso l’utilizzo di ogni strumento telematico idoneo da remoto. Stiamo seguendo con attenzione dunque le problematiche dei giovani candidati, che non devono sentirsi assolutamente “abbandonati” dalle Istituzioni e che vanno sostenuti in ogni modo per evitare il rischio di "perdere" l'attuale sessione di esame di abilitazione" conclude De Luca.