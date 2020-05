Arena del Mare gratuita, Piero De Luca: "Sostegno reale" Il deputato Dem ha espresso soddisfazione per la decisione del Comune di Salerno

“L'Arena del Mare di Salerno a disposizione degli operatori dello spettacolo è una iniziativa positiva. Bene che l'amministrazione abbia accolto questa proposta". Il deputato Dem Piero De Luca, commenta cosi' la notizia relativa alla concessione dello spazio all'aperto nel sottopiazza della Concordia a tutti gli operatori del panorama artistico e culturale della città.

"Il lungo periodo di lockdown che ha interessato tutto il nostro Paese - ha spiegato De Luca - ha inevitabilmente compromesso lo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi in programma nei mesi scorsi causando una grave crisi in tutto il settore dello spettacolo, della musica, del teatro e degli eventi culturali. Dopo un incontro con gli operatori del settore che sollecitavano attenzione a livello nazionale e locale, avevamo quindi proposto, in linea con il programma Campania Sicura della Regione Campania, anche come Partito Democratico di dedicare a Salerno degli spazi all'aperto per lo svolgimento di corsi, laboratori e nel caso eventi o manifestazioni, che, diversamente, non potrebbero svolgersi in locali chiusi. Bene che l'amministrazione comunale abbia condiviso questa sollecitazione e rilanciato l'idea, offrendo una possibilità concreta a tutte le associazioni e gli operatori del mondo dell'arte e dello spettacolo di utilizzare l'Arena del Mare.

È una iniziativa concreta - conclude il deputato Dem - per dare un sostegno reale a questo settore nella città di Salerno. Avanti su questa strada, anche con soluzioni innovative, per consentire a tutti di ripartire".