Olevano Viva:"Rimborsi ticket mensa e trasporto alle famiglie" La proposta dei tre consiglieri di minoranza

I consiglieri del gruppo di minoranza "Olevano Viva", Michele Ciliberti, Giusy Pastorino e Giusy Fierro hanno chiesto al primo cittadino di Olevano sul Tusciano, Michele Volpone, di attivare una procedura di rimborso per le famiglie che hanno acquistato e non utilizzato causa Covid-19, i ticket mensa-trasporto scolastico.

Sull'argomento è intervenuto il capogruppo Michele Ciliberti: "In un'ottica di collaborazione istituzionale, come minoranza consiliare, abbiamo scritto al Sindaco Volzone per richiedere una procedura di rimborso per i ticket mensa e trasporto scolastico che non sono stati utilizzati durante il periodo del Coronavirus.- continua Ciliberti- Diversi alunni dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Olevano sul Tusciano, dal prossimo anno scolastico risulteranno iscritti in altre istituzione scolastiche, soprattutto i promossi alla scuola secondaria di secondo grado, per queste famiglie che non potranno usufruire del servizio a partire da Settembre, pertanto abbiamo chiesto al Sindaco di individuare una procedura semplificata di rimborso"