Mazzeo: Dalla Regione 7,5 milioni di euro per borse di studio "Lo studio è un diritto universale"

“La Regione Campania per i Giovani c’è. Lo studio è un diritto universale e le istituzioni, ad ogni livello, devono garantirlo, soprattutto in un momento così difficile.

Per questo la Regione Campania ha stanziato 7,5 milioni di euro per l’erogazione di borse di studio di 250 euro”. Lo dichiara Marco Mazzeo, Vice Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Campania. “Potranno fare domanda tutte le studentesse e gli studenti frequentanti la scuola Secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private “paritarie”) della Regione Campania, con un ISEE familiare non superiore a 15.748,48 euro - prosegue Marco Mazzeo, Vice Segretario Regionale dei Giovani Democratici della Campania - Grazie al lavoro del Presidente Vincenzo De Luca. Per i Giovani la Regione Campania c’è”.