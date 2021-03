Udc, Polichetti e Salzano su candidatura a sindaco di Sarno “Stigmatizziamo la fuga in avanti di FdI”

“Stigmatizziamo il comportamento di Fratelli d'Italia, che in solitudine e senza alcun tavolo di concertazione ha scelto Michele Sarno come candidato a sindaco di Salerno. Dopo questa fuga in avanti, ci riteniamo liberi di comportarci in autonomia e senza condizionamenti. A dirlo è Mario Polichetti, vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale Udc che continua: “Restiamo in attesa di decisioni sulla candidatura di Michele Tedesco, sollecitata da movimenti civici e alcune formazioni politiche di Salerno. Chiediamo un tavolo provinciale per evitare ulteriori strappi”.