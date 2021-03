Concorsone regionale, Casciello a confronto con Brunetta Il deputato di Forza Italia a proposito dei 2mila tirocinanti che hanno superato il test

"Occorre una semplificazione per le prove finali del concorsone regionale iniziato nel 2019 in Campania. Ho incontrato il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che mi ha assicurato che sta lavorando a una soluzione, anche in tempi brevi". Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’associazione Voce Libera.

"La vicenda riguarda circa 2mila persone che stanno lavorando intensamente a un tirocinio, anche con grandi difficoltà di mobilità - prosegue l’onorevole Casciello -. Bisogna dare loro una risposta in tempi brevi: la situazione emergenziale, a mio parere, non consente di effettuare altre due prove scritte. Meglio optare per colloqui orali ed è questa la proposta che ho avanzato al ministro Brunetta. Il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione mi ha garantito che si sta adoperando per individuare una soluzione per assicurare agli Enti, che hanno bisogno di personale, forze lavoro estremamente qualificate come si sono dimostrati i tirocinanti che hanno già superato una selezione molto complessa. Sono dunque fiducioso - conclude l’onorevole Gigi Casciello - che nei prossimi provvedimenti di Governo e Parlamento si trovi una soluzione perché queste figure professionali abbiano una definitiva stabilizzazione attraverso prove compatibili con l’attuale emergenza Covid".