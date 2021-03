Salerno, il consigliere Stasi aderisce a Fratelli d'Italia Alle prossime elezioni sosterrà il candidato sindaco Michele Sarno

"Il sottoscritto Pietro Stasi, in qualità di consigliere comunale della città di Salerno, dopo una accurata ed attenta riflessione, è addivenuto alla determinazione di aderire ufficialmente a Fratelli d'Italia. Tanto rappresenta la naturale esplicitazione di un processo che parte da lontano e che ha visto lo scrivente impegnato in svariate competizioni elettorali (regionali, politiche ed europee) al fianco ed in prima persona nell’interesse di Fdi". Comincia così la lettera con la quale l'ex esponente di maggioranza ha ufficializzato il suo approdo nel partito di Giorgia Meloni.

"In tal senso, esprimendo la condivisione dei valori rappresentati dal leader Giorgia Meloni, che si è contraddistinta per la sua esemplare coerenza negli anni, in uno alla considerazione per il lavoro svolto dall’onorevole Edmondo Cirielli sul territorio salernitano, il sottoscritto ha avvertito il desiderio di ritornare nella casa in cui sono presenti i valori nei quali ha sempre creduto. A ciò, appare doveroso aggiungere l’apprezzamento per la scelta e l’individuazione operata da Fdi relativamente al candidato cindaco di Salerno Michele Sarno, al quale l’esponente aveva già manifestato condivisione per il programma politico da realizzarsi in città in occasione delle prossime elezioni amministrative - argomenta Stasi -. Nella convinzione che una tale scelta sia l’esatta rappresentazione di un modo di intendere la politica a favore dei propri concittadini e non dei propri interessi, con la solita passione, si avverte il dovere di iniziare una nuova avventura che accompagni il Partito in un futuro radioso e pieno di soddisfazioni per Salerno e per l’Italia".

"Siamo felici di riaccogliere tra le nostre fila il consigliere comunale di Salerno Pietro Damiano Stasi". Lo dichiara, in una nota, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore: "A Pietro mi lega uno storico rapporto personale e politico. Non potrò mai dimenticare la sua vicinanza nei momenti di difficoltà e il suo sostegno alle elezioni provinciali del 2014 (quando risultai il più votato con 4.941 voti ponderati) e alle successive del 2016, dando un contributo decisivo per la mia elezione. E, come dimenticare, anche il suo proficuo lavoro svolto da assessore provinciale alle Infrastrutture, ai Porti e all'Aeroporto di Salerno quando, alla presidenza della Provincia di Salerno, c’era il nostro leader, Edmondo Cirielli. Fratelli d’Italia sarà sempre pronto ad accogliere chi non ha paura di mettere al primo posto i nostri valori ed il bene del nostro territorio. Con piacere, quindi, accogliamo Pietro che ha deciso non solo di aderire al nostro partito ma di collaborare alla sua crescita nella città di Salerno. Sono fermamente convinto che questa adesione rappresenti un importante valore aggiunto per Fratelli d’Italia", conclude Fabbricatore.