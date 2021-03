Rinviati i termini per i bilanci, esulta De Luca jr Il deputato Dem: "Accolta la nostra proposta per dare respiro agli Enti Locali"

"Sono estremamente soddisfatto per il rinvio del termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali, inizialmente previsto per il 31 marzo, ora spostato al 30 aprile". Cosi' in una nota Piero De Luca, deputato del Pd, che aggiunge: "Proprio qualche giorno fa, raccogliendo l'istanza di Anci Campania e Upi Campania, avevo presentato un'interrogazione parlamentare al ministero dell'Interno per chiedere questo rinvio", spiega il deputato dem

Per De Luca "con il decreto Sostegni la nostra proposta è stata accolta, sia pur con uno slittamento dei termini più limitato. Comuni, Province ed Enti locali avranno più tempo per elaborare i bilanci di previsione, evitando cosi' il rischio di gravi tagli alle risorse per i servizi essenziali a sostegno dei nostri cittadini, come ad esempio le politiche sociali, il trasporto pubblico, la cura del verde, le manutenzioni. Una battaglia vinta - conclude -, una boccata di ossigeno per i nostri amministratori e le nostre comunità".