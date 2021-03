Rinvio bilanci di previsione: Strianese ringrazia De Luca Jr Termine di approvazione spostato al 30 aprile. Le parole del presidente della provincia di Salerno

La pandemia ha messo in ginocchio l’intero Sistema Paese. Tutti i comparti sono in affanno e non ultime le Amministrazioni comunali che, fra le altre cose, avrebbero dovuto predisporre e approvare i propri bilanci di previsione 2021/2023 entro il 31 marzo 2021, in piena emergenza epidemiologica, con contagi in aumento in tutti i territori.

“Già erano intervenuti ANCI Campania e UPI Campania – dichiara Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno ma anche Sindaco di San Valentino Torio – facendo presente alla Ministra Lamorgese che il perdurare dell'emergenza sanitaria sta aggravando la crisi socio-economica e sta determinando ulteriori difficoltà di funzionamento agli Enti Locali.

Ha voluto intervenire personalmente sulla questione anche l’On. Piero De Luca che ringrazio per la vicinanza e la sensibilità mostrata nei confronti degli Enti Locali, Comuni e Province, in un momento delicatissimo e difficile per le nostre comunità amministrate, contribuendo ad ottenere una proroga della scadenza al 30 Aprile 2021.

L’On. Piero De Luca ha anche depositato un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno, perché valutasse l’opportunità di rinviare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

La presenza di un deputato salernitano come l' on. Piero De Luca vicino alle esigenze ed alle problematiche dei Comuni e della Provincia nonche' degli altri Enti Locali, e' fondamentale per i Sindaci, le Amministrazioni e le nostre comunita'.