Europa Verde e Collettivo lanciano Amodio sindaco Prima conferenza pubblica: "Parliamo direttamente ai cittadini di Salerno"

Si è svolta oggi la conferenza stampa congiunta del Partito Europa Verde Salerno e il Collettivo Sinistra Civica e Plurale di Salerno per lanciare "una serie di pubbliche assemblee funzionali ad un confronto politico- programmatico per le prossime elezioni amministrative di Salerno città", come hanno fatto sapere i diretti interessati.

Dario Barbirotti per il Partito Europa Verde Salerno ha indicato nella "necessità di condivisione del loro programma di vivibilità per Salerno la logica della condivisione di una lista di progetto".

Sandro Longo, promotore del collettivo Sinistra Civica Plurale Salerno e ispiratore della comune lista di progetto con tutte le forze politiche e sociali che desiderano trovare una base comune, ha tracciato il percorso che potrebbe e dovrebbe portare a questa unità.

Giuseppe Amodio, candidato di questa futura lista di progetto, ha sintetizzato come sia "necessario parlare direttamente ai cittadini per sollecitarne la partecipazione". Il primo appuntamento assembleare è per domenica 11 aprile alle ore 18 .