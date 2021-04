Pd,Piero De Luca nuovo vicecapogruppo alla Camera dei Deputati "Una grande emozione. Metterò al servizio della nostra comunità tutto il mio impegno"

Il Partito Democratico ha un nuovo vicecapogruppo alla Camera dei Deputati: si tratta di Piero De Luca, figlio del presidente della Regione Campania, che ora affiancherà la capogruppo Debora Serracchiani.

“Sono appena stato nominato Vicecapogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. - Ha scritto il parlamentare - È una grande emozione! Ringrazio per la fiducia la nostra Capogruppo Debora Serracchiani e tutte le colleghe e i colleghi Deputati PD. Un abbraccio a Graziano Delrio, per il lavoro straordinario svolto finora.

Sento forte la responsabilità del nuovo ruolo, ancor più in questa fase di emergenza così delicata e difficile, che sta mettendo a dura prova le nostre famiglie e le nostre comunità.

Ci attendono sfide decisive per superare la pandemia e ricostruire il Paese, anche con le risorse europee del programma Next Generation EU, ponendo particolare attenzione ai temi della transizione digitale, della sostenibilità ambientale e alle politiche a sostegno delle donne, dei giovani e del Mezzogiorno. Dovremo affrontarle con il massimo dell'impegno possibile, in sinergia con il neo segretario Enrico Letta.

Metterò al servizio della nostra comunità tutto il mio impegno, la mia dedizione e la mia passione.

Buon lavoro a tutte e tutti noi!”