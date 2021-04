Alta Velocità, De Luca Jr: "Salerno resta stazione centrale" "Il capoluogo sarà il punto di partenza della nuova tratta Salerno- Reggio Calabria"

“Con orgoglio e soddisfazione possiamo affermare di aver difeso la città di Salerno e il territorio a sud della Campania dal rischio di essere completamente bypassato nella definizione della nuova tratta Alta Velocità che arriva fino a Reggio Calabria”. Così in una nota l’onorevole Piero De Luca.



“Come confermano le schede tecniche elaborate da RFI e depositate nelle scorse ore dal MIT -spiega il deputato Dem-la città capoluogo rientra pienamente e sarà il punto di partenza della nuova tratta del progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale dell'intero Mezzogiorno realizzato anche con le risorse del Next Generation EU. Insieme al Presidente della Provincia, Strianese, al Sindaco di Salerno, Napoli, e al consigliere regionale, Cascone, continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda - conclude il vicecapogruppo Dem alla Camera - con costanza ed impegno a tutela del nostro territorio, per evitare soluzioni irragionevoli o inefficaci”.