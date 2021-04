Salerno al voto, il centrodestra accelera ma senza FdI Forza Italia, Udc, Lega, Liberaldemocratici e Liberalsocialisti a confronto

In seguito al comunicato dell'Udc, in cui si sollecitava una accelerazione nell'individuazione del candidato a sindaco di Salerno, i coordinatori provinciali di Forza Italia, Enzo Fasano, della Lega, Attilio Pierro, di Cambiamo, Luigi Cerruti, dei Liberaldemocratici, Angelo Giubileo, dell'Udc, Mario Polichetti, e dei Liberalsocialisti, Antonio Di Cunzolo, hanno deciso di convocarsi nello studio dell'onorevole Fasano per un incontro programmatico e una decisione definitiva sulle proposte finora pervenute e su cui si ritiene opportuno una comune riflessione.

E' quanto fanno sapere in una nota i diretti interessati: agli osservatori politici non è sfuggita l'assenza di Fratelli d'Italia, che nelle scorse settimane ha annunciato il sostegno al candidato Michele Sarno.