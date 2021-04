Europa Verde e Sinistra plurale, ecco le priorità Il bilancio dell'assemblea pubblica e tre temi sui quali ripartire per la Salerno del futuro

"Europa Verde e Sinistra Civica Plurale ringraziano i cittadini le organizzazioni e i partiti della società civile democratica progressista ambientalista e di sinistra, che hanno partecipato all'assemblea pubblica utile ad avviare una lista programmatica di progetto". Così, in una nota, le organizzazioni politiche pronte all'impegno in vista delle prossime elezioni amministrative di Salerno.

"L’ampio dibattito si è concluso decidendo di unificare in un unico documento tutte le proposte pervenute e che perverranno e di presentarle nel confronto programmatico in atto al tavolo del centro-sinistra e indire ed organizzare tre assemblee-seminario sulle seguenti tematiche: salute, cultura e commercio nella crisi pandemica a Salerno, Recovery fund e transizione ecologica, lavoro ed infrastrutture per Salerno, periferie tra quadro politico nazionale e nuova legge elettorale", spiegano gli addetti ai lavori.

L'obiettivo è di "aprire la formazione della lista, proponendola e promuovendola nei settori socioeconomici e culturali affini alle idee e ai progetti elaborati".