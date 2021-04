Vaccini, caos al teatro Augusteo: la proposta di "Oltre" La proposta: "Un maxi centro vaccinale presso la sede di Soccorso Amico"

"Quanto accaduto al cinema Augusteo di Salerno nelle ultime ore, con una serie di disservizi e difficoltà per i cittadini in fila in attesa della somministrazione del vaccino, è sintomatico della assoluta necessità di organizzare al meglio l’intera macchina logistica". Il gruppo consiliare "Oltre" (composto dai consiglieri comunali Antonio D'Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura) alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni in città, con riferimento alle difficoltà registrate presso i diversi punti sanitari adibiti per la somministrazione del vaccino anti Covid, rilanciano "con forza e senza alcuna nota polemica, la necessità di programmare e realizzare un hub unico permanente, struttura che si possa occupare esclusivamente di questo intervento non solo nell'immediatezza, ma anche pesando al prossimo futuro, in considerazione del fatto che per i prossimi 3/5 anni la campagna vaccinale sarà una realtà che interesserà costantemente tutta la popolazione. Il tutto anche per liberare gli spazi oggi adibiti - come il Centro Sociale, il cinema Augusteo, i poliambulatori e AOU e OORR - e farli tornare alle loro normali attività", spiegano i consiglieri.

"Da un punto di vista sanitario, la grande capacità del virus di mutare pelle e di cambiare aspetto e pericolosità ci costringe alla conclusione che nel medio periodo, oltre alla consueta campagna vaccinale anti-influenzale, ve ne sarà un'altra che avrà come "nemico" il Covid nelle sue tante varianti. Detto ciò, risulta necessario razionalizzare le risorse e organizzare al meglio la somministrazione dei vaccini alla popolazione residente. La richiesta di Oltre è indirizzata direttamente alla prima autorità sanitaria in città, ossia il sindaco Enzo Napoli: un polo vaccinale permanente presso "Soccorso amico". Questa importante struttura, con i debiti accorgimenti, risulta ideale, unica ed irrinunciabile per quanto adeguatamente già oggi risponde ad ogni necessità specifica. Vicinanza alla rete autostradale ed al dispensario farmaceutico comunale (luogo di stoccaggio naturale per decine di migliaia di dosi di vaccino), comodo accesso con auto ed enormi spazi aperti di sosta. Migliaia di metri quadrati di superfici coperte (con bagni, sala ristoro, foresteria, ambulatori, sale per eventuali attività mediche in emergenza, ambulanze); e ancora, centrale operativa con capacità organizzative/ gestionali validate da decenni di esperienza con il supporto di personale altamente formato e professionale nel campo sanitario. Parliamo di una struttura in grado di gestire flussi di dati, come di persone fisiche, di notevole entità, di ospitare stabilmente H24 il personale sanitario necessario (specie durante i turni notturni), di utilizzare spazi enormi, sicuri sotto il profilo sanitario e logistico", spiegano i consiglieri firmatari della proposta.