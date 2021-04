Rifiuti, Cammarano: impianto Fisciano fallimento Regione La denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle

"Con la chiusura delle indagini sulla vicenda dell'impianto di compostaggio nel Comune di Fisciano si definiscono gli aspetti di una vicenda che, se confermati, rappresentano un breviario del fallimento delle politiche regionali sui rifiuti". E' quanto afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, presidente della Commissione Speciale Aree Interne. "Impianti calati dall'alto - aggiunge Cammarano - procedure opache da parte delle amministrazioni locali allo scopo di ottenere ad ogni costo i finanziamenti previsti, assoluta superficialità sulle tutele ambientali, struttura regionale quantomeno disattenta sulla valutazione dei progetti rispetto ai quali era stata chiamata ad erogare milioni di euro dei cittadini. Se moltiplichiamo queste criticità per le decine di impianti previsti da anni e mai realizzati sui territori appare chiara l'assoluta impotenza delle istituzioni locali, provinciali e regionali, nel risolvere il problema dei rifiuti con la normativa attuale" E' necessario invertire rotta - conclude il consigliere di M5S - e iniziare a parlare di salvaguardia dell'habitat naturale, di ecosistema e di salute pubblica in termini di sostenibilità ambientale, dialogando con atenei, centri di ricerca, esperti, per immaginare soluzioni all'avanguardia nell'applicazione del Green Deal, con un piano di azione strategico a medio/lungo termine per una rivoluzione verso l'economia circolare".