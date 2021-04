Super League, De Luca: "Risanare frattura. Prevalga dialogo" "Il calcio non è solo business"

"Il calcio non è solo business o finanza, ma è un grande sport, un grande movimento collettivo che unisce, coinvolge, appassiona, emoziona, dai campi in asfalto o terra battuta ai prati dei piu' importanti stadi; un patrimonio di valori sociali, educativi e culturali fondamentali per le nostre comunita'".

A dirlo e' il vicecapogruppo Pd alla Camera Piero De Luca.

"Ci impegneremo a livello nazionale ed europeo - riprende De Luca - affinchè venga sostenuto in pieno tutto il mondo del calcio, da quello professionistico a quello dilettantistico o amatoriale, con l'auspicio che nella vicenda della Superlega prevalga il dialogo e la ragionevolezza tra le parti". "E' indispensabile una ricomposizione della frattura in atto per trovare un equilibrio tra la sostenibilita' economica del sistema calcistico e l'esigenza pero' di tutelare al massimo, senza snaturare, il modello europeo di partecipazione aperta, accessibile ed inclusiva, sulla base del merito a prescindere dal fatturato, a tutte le competizioni dello sport piu' bello del mondo", conclude il deputato Pd.