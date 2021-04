Recovery Fund, Casciello (Forza Italia): priorità al Sud L'appello del deputato salernitano

"Il PNRR - sia la parte maggiore finanziata con fondi europei che quella nazionale - assegna al Mezzogiorno oltre il 40% delle risorse territorializzate, cioè 82 miliardi circa su 206. La restante parte, circa 15 miliardi, non può essere riferita a nessun territorio, perché è fatta da investimenti per la PA centrale, i ministeri e le amministrazioni indipendenti. Sono dati ormai trasparenti e consolidati, grazie all’enorme lavoro del ministro per il Sud Mara Carfagna". Lo afferma l'onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell'associazione Voce Libera.

"Con questi dati, come confermano le analisi del Mef, il Pil del Sud crescerà più di quello del resto del Paese - prosegue l'onorevole Gigi Casciello -. Mi rivolgo a una persona solitamente attenta e competente come il presidente della Federazione Autonoma Piccole Imprese, Gino Sciotto, e a quanti in questi giorni usano i dati del PNRR per alimentare il dibattito: prima di diffondere allarmi ingiustificati, in un confronto pubblico che deve vederci tutti remare nella stessa direzione, guardiamo con attenzione e obiettività i dati".