Turismo, gemellaggio Milano Salerno per aiutare il settore L'iniziativa di due candidati a sindaco

"Se eletti Sindaci delle rispettive citta', Milano e Salerno - si legge nella nota di Maurizio Basso, Candidato Sindaco di Salerno e Giovanni Cafaro Candidato Sindaco di Milano, entrambi della Lista civica indipendente Movimentiamoci Insieme - firmeremo un protocollo d'intesa per gemellare queste due importanti citta' , creare un ponte ed un collegamento sicuro e certificato con treni, aerei, navi e mezzi privati covid free ,con tamponi negativi e green pass, per favorire il turismo di decine di migliaia di viaggiatori da Milano a Salerno e viceversa , una concreta opportunita' per far conoscere le bellezze locali.

Salerno, la costiera amalfitana, Milano e la sua alta moda, valorizzare il turismo locale ed il suo indotto, aumentare la presenza di turisti negli alberghi, bar, ristoranti , teatri, eventi, e stimolare il lavoro legato al turismo locale, autisti, taxi , guide turistiche che oggi soffrono tanto la mancanza di turisti anche italiani. Nel caso non dovessimo essere eletti Sindaci ci auguriamo che gli attuali ed i futuri Sindaci di Milano e di Salerno possano accogliere positivamente e mettere in pratica questo gemellaggio primo tassello di una grande opportunita' per rilanciare il turismo regionale della Campania e Lombardia".

(Italpress)