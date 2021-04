Pellegrino: "Subito azioni per ripartenza settore wedding" Così il consigliere regionale: "Date certe e regole condivise"

"Facciamo ripartire il settore del wedding con date certe e con regole condivise. Diamo la possibilità alle giovani coppie di programmare il proprio futuro." A dirlo è il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che annuncia di aver presentato un emendamento alla Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 che mira a introdurre, attraverso una disposizione aggiuntiva, l’Osservatorio regionale del comparto wedding.

"Il comparto che in Campania annovera 80mila addetti e che prima della pandemia contava circa 35mila matrimoni all’anno è fermo al palo. E’ indispensabile programmarne la ripartenza seguendo regole certe e condivise. E’ incomprensibile la paralisi di un settore così ampio e trasversale (location, catering, fioristi, wedding planner, musicisti, fotografi, service audio e luci) solo per citarne alcuni, che penalizza migliaia di famiglie, soprattutto al Sud, dove il matrimonio rappresenta tutt’ora un evento importante." Spiega Pellegrino.

"Con l’avvio della campagna vaccinale e l’approssimarsi della stagione estiva ritengo opportuna l’istituzione di un Osservatorio che possa coadiuvare, attraverso la propria attività consultiva, gli Organi amministrativi deputati all’indicazione delle regole per la ripartenza e delle misure di sostegno.

Ritengo fondamentale fornire quanto prima una data certa per la ripartenza dell’intero comparto del wedding che, attraverso la definizione e il rispetto di determinate regole, può riprendere la sua corsa abbattendo i rischi così come sta avvenendo per tante altri settori." Conclude il consigliere regionale.