Vertenza Maccaferri, Piero De Luca: "Bene il primo incontro" L"a prossima settimana sarà convocato il tavolo di crisi con la proprietà”

“La riunione tecnica al Mise per discutere della Vertenza Maccafferi con le Organizzazioni sindacali, la Rsu, ed i rappresentanti istituzionali regionali e nazionali è stata proficua e la prossima settimana sarà convocato il tavolo di crisi con la proprietà”



Lo scrive in una nota l’On. Piero De Luca che aggiunge: “Ho seguito questa vertenza dagli esordi-spiega il deputato Dem- presentando anche un'apposita interrogazione parlamentare il 19 marzo scorso, cui ha fatto seguito un sollecito al ministro Giorgetti per l'istituzione di un tavolo di crisi. Oggi c'è stato un primo incontro ristretto con la Viceministra Todde, i Sindacati e l'Assessore Regionale, in cui si è discusso della delicata situazione che coinvolge i lavoratori dello stabilimento di Bellizzi e la prossima settimana è stata prevista una nuova verifica con la convocazione anche dei vertici aziendali. Dobbiamo continuare su questa strada e fare di tutto per tutelare i livelli occupazionali e garantire la continuità produttiva dell’ azienda”.