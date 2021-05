Tafuri (Fratelli d'Italia): vaccini, che caos a Salerno La nota del coordinatore cittadino di Gioventù nazionale

"Siamo veramente meravigliati - dichiara in una nota stampa il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Salerno, Gerardo Tafuri - come il Comune di Salerno, non sia capace di garantire in sicurezza e in modo civile l'organizzazione dei punti vaccinali: ogni giorno, specie nel hub di Matierno, si notano scene di lunghe file fuori dagli hub con assembramenti spaventosi". La campagna vaccinale cittadina diventa oggetto di scontro politico.

"In un momento così delicato - prosegue il coordinatore cittadino dei giovani di Giorgia Meloni - garantire l'organizzazione era una sfida necessaria: purtroppo l'Amministrazione comunale ha fallito al momento e a farne le spese sono sia i soggetti che devono usufruire del vaccino e sia i lavoratori dei centri che assiduamente svolgono il loro lavoro nonostante il caos. Il Comune di Salerno - conclude il coordinatore cittadino Tafuri - faccia maggiore attenzione e, in tempi celeri, migliori l'organizzazione dei centri: ad oggi chi paga le conseguenze di queste nefaste scelte sono i cittadini anziani".