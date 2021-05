Viabilità, collegamento tra i Picentini, l'A2 e la Tangenziale E' la possibile soluzione individuata da Anna Bilotti, deputata del Movimento 5 Stelle

Una “bretella” stradale e una rotatoria per collegare i comuni dei Picentini direttamente all'autostrada A2 del Mediterraneo e alla Tangenziale di Salerno e per alleggerire il traffico veicolare all'altezza di Fuorni e lungo la Strada statale 18. È la possibile soluzione individuata da Anna Bilotti, deputata salernitana del Movimento 5 Stelle, che stamane ha incontrato il sindaco di Pontecagnano Faiano per illustrare l'iniziativa e per avviare i contatti con le amministrazioni comunali interessate.

«L'iniziativa nasce dalla necessità di rendere più agevole l'accesso dei veicoli, anche quello dei mezzi pesanti, provenienti dai comuni del Picentino sia alla Tangenziale di Salerno che all'autostrada Salerno-Reggio Calabria – spiega Bilotti – Come? Evitando il transito per Fuorni e per la Strada statale 18, grazie alla realizzazione di una rotatoria e una bretella di collegamento tra l'altro già prevista dal Comune di Salerno nella pianificazione urbanistica. Oltre al miglioramento delle condizioni di viabilità, l'opera consentirebbe anche di liberare la zona di Fuorni e di via delle Calabrie dagli ingorghi attuali e di abbassare il livello di inquinamento. Per questo, ho voluto incontrare il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che ringrazio per la disponibilità e per il grande interesse mostrati. Al sindaco ho esposto questa possibile via d'uscita a una criticità che interessa ben otto comuni del Picentino. Il confronto è stato decisamente proficuo e confido che, anche attraverso il suo interessamento, possa proseguire presto con gli altri sindaci delle amministrazioni interessate. Sono convinta che, con l'impegno di tutti, sarà possibile mettere in pratica un progetto importante, peraltro già esistente ma che non è stato mai realizzato».

«Come sempre, ci apriamo al confronto e sosteniamo iniziative che vadano nella direzione di rafforzare la filiera istituzionale – dichiara il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara – L'incontro con il deputato Anna Bilotti, che sono stato lieto di accogliere in Municipio, è stato proficuo e ne seguiranno altri, a riprova dell'interesse condiviso a fare bene per questa città».