Aree Zes, De Luca Jr: "Proposta legge per sburocratizzazione" “Oggi presentiamo una Proposta legislativa volta a semplificare le procedure amministrative"

"Oggi presentiamo una Proposta legislativa volta a realizzare una radicale sburocratizzazione e semplificazione di tutte le procedure amministrative nelle aree Zes". Lo ha annunciato in una conferenza stampa alla Camera Piero De Luca vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd, primo firmatario della proposta:



“L'obiettivo e' quello di attrarre sempre maggiori risorse e capitali, sostenere le imprese esistenti e incentivare l'insediamento di nuove aziende ed attività' economiche. Per questo, dobbiamo rimuovere i principali fattori di criticita' che limitano e frenano gli investimenti e la crescita infrastrutturale in queste zone del Paese strettamente legate alle aree portuali. Solo cosi' potremo determinare le condizioni di contesto favorevoli, necessarie per creare sviluppo ed occupazione nel Mezzogiorno e in Italia.

E' un'esigenza avvertita dagli imprenditori, dai sindaci e da tutto il sistema Paese. La Riforma delle procedure burocratiche italiane per renderle piu' celeri ed efficaci e' peraltro un impegno prioritario anche in vista

della corretta attuazione del PNRR.

Il PD - ha concluso il Vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati- e' in prima linea in questa battaglia decisiva per rendere l'Italia piu' semplice, moderna e competitiva".