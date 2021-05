Aree Zes: Visconti: "Proposta utile per la ripresa del paese" "Un plauso all'onorevole Piero De Luca, primo firmatario"

"La proposta legislativa sulla sburocratizzazione e semplificazione di tutte le procedure amministrative nelle aree Zes è un passo avanti importante per la ripresa economica del nostro Paese duramente provato dalla pandemia".



Cosi' il Presidente del Consorzio As di Salerno Antonio Visconti, ha commentato il pacchetto di norme su Zes e settore portuale presentato dal gruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"E' una proposta di legge utile ed indispensabile non solo per attrarre nuovi investimenti e favorire l'insediamento di aziende ed attività ma anche e soprattutto per semplificare gli iter burocratici che a volte diventano veri e propri ostacoli,a tratti insormontabili. La semplificazione burocratica deve rappresentare il punto da cui ripartire dopo la drammatica crisi che ha interessato le nostre imprese nell' ultimo anno. L'ottimo lavoro del gruppo Pd va nella giusta direzione ed in particolar modo-aggiunge Visconti-quello dell' On.PIero De Luca primo firmatario della proposta, che ha profuso moltissimo impegno per tutti i temi legati alle aree Zes. Grazie a queste misure, le Zes in Campania, che e' la prima regione ad approvare il Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale,si porranno all' avanguardia come aree piu' attrattive d'Europa".