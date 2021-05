Parco Cilento, Gasparri: "Alla presidenza proporrò Palmieri" Fasano: "Prevalga merito, sì a Palmieri"

“Sarebbe ora che le autorità nazionali e regionali si occupassero con più attenzione del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni." Dichiara il senatore di Forza Italia con la delega al settore Enti Locali, Maurizio Gasparri che annuncia di voler proporre la candidatura del sindaco di Roscigno e già consigliere comunale, Pino Palmieri, alla presidenza del Parco: "Il dramma delle aree interne della nostra Nazione e del nostro Mezzogiorno in particolare è emerso con ancora più forza nella fase della pandemia. Ecco perché bisogna guardare a persone sul territorio come Pino Palmieri per il rilancio di un Parco come quello del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni che deve diventare finalmente una grande eccellenza italiana".

Favorevole alla candidatura anche il deputato salernitano e neo coordinatore provinciale di Forza Italia, Enzo Fasano: "Ritengo che per la presidenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni debba prevalere il merito e la conoscenza del territorio. Pertanto, condividendo la proposta del senatore Maurizio Gasparri, ritengo che Pino Palmieri, sindaco di Roscigno e già consigliere regionale, possa essere il profilo più indicato per rilanciare questo ente”.

“Anche in questo caso il Partito Democratico sta provando a far prevalere interessi che nulla hanno a che vedere con il bene delle nostre aree. Ci opporremo con forza a questo modo di fare, sottolineando la necessità di far prevalere la meritocrazia e la conoscenza del territorio. Il Parco, se ben governato, può rappresentare un volano di sviluppo per la provincia di Salerno. È giunto il momento di cambiare rotta”, conclude il deputato forzista Enzo Fasano.