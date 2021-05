Il ministro Stefani a Salerno: vaccini ai fragili, si accelera La visita al centro Anffas, dove è in corso l'immunizzazione di disabili e caregiver

"Dal momento del mio insediamento, abbiamo intanto predisposto una modifica delle raccomandazioni, le cosiddette linee guida, affinché la priorità vaccinale fosse effettiva": il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, ha sottolineato la necessità di accelerare nel percorso di immunizzazione per i soggetti fragili. Parole pronunciate a margine della visita al centro Anffas di Salerno, dove ha concluso il tour di due giorni in Campania.

Il ministro del Governo Draghi non ha nascosto le difficoltà affrontate per mettere a regime la macchina: "Il percorso ha rivelato, magari, dei piccoli inceppamenti, visto che le Regioni hanno cercato, man mano, di affrontare i temi e abbiamo cercato, anche noi con i nostri uffici, di poter dare una mano e di trovare delle soluzioni. Ma il commissario Figliuolo è sempre stato molto disponibile su tutti i fronti", ha aggiunto l'esponente della Lega.

Per Stefani, però, ci sono motivi per essere ottimisti perché "si intravede la luce in fondo al tunnel, soprattutto per le persone con disabilità e le loro famiglie, che hanno particolarmente sofferto in questo ultimo anno".

Il ministro ha poi fatto il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza: "I fondi che hanno delle ricadute o dirette o indirette sul mondo delle disabilità ammontano a circa 6 miliardi, che possiamo individuare come delle risorse che avranno delle ricadute positive".

