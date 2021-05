Nasce il circolo "Per": famiglia, giovani e scuola al 1° posto Salerno, l'iniziativa di professionisti ed esponenti del mondo della cultura: iniziative pronte

"Nasce il circolo "PER - Salerno" aderente all'associazione “Per le Persone e la Comunità”. "Per" è formata da quanti sono impegnati nel mondo laico e cattolico, nel volontariato, nel terzo settore e nelle realtà professionali. Gli aderenti a "Per" hanno scelto di definirsi laici credenti in dialogo con tutte le persone di buona volontà, per realizzare il bene comune nel proprio territorio, persone dell’ordinario da sempre, gratuitamente, a servizio delle proprie comunità, cittadini che hanno deciso di fare un passo avanti anche in politica, insieme", spiegano i promotori dell'iniziativa.

"A Salerno il circolo nasce con lo scopo di promuovere tre valori ritenuti fondamentali: il primato delle persone, la cura delle comunità (famiglia, giovani, scuola, salute) e la tutela del creato (a cominciare dall'ambiente). "Per Salerno" si rivolge a tutte le persone di buona volontà, che abbiano a cuore il bene comune e lo sviluppo di una società sostenibile partendo dagli ultimi, promuovendo la tutela e l’inclusione delle fasce più deboli, per costruire insieme una città più vivibile per tutti", aggiungono i protagonisti dell'attivismo civico.

"Tra le prime iniziative che si svilupperanno, saranno poste in primo piano le attività in campo sociale, culturale, economico e anche politico. In particolare, non mancheranno proposte e approfondimenti al fine di ampliare la partecipazione dei cittadini al dibattito politico che si svilupperà in vista delle prossime elezioni amministrative".

I componenti di “Per" che hanno costituito il circolo sono: Antonietta Bertone (docente ed interprete LIS), Annalisa De Simone (docente), Maria Chiara Andria (geologa - docente), Rosanna De Vita (chimico), Stefania Vecchio (avvocato), Alessandro Colella (psicologo), Alessandro Rizzo (avvocato), Alfredo Lupinelli (architetto), Claudio Guarnaccia (docente), Donato Ferrara (informatico), Giuseppe Bojano (avvocato), Giuseppe De Santis (ingegnere), Giuseppe Gallozzi (ingegnere), Matteo Adinolfi (ingegnere - docente), Salvatore Pappalardo (docente), Stefano Pignataro (giornalista e ricercatore). In questi giorni sono in corso ulteriori iscrizioni.