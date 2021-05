Covid, Provenza: "Un emendamento a tutela della privacy" "Assicuriamo che i dati e le informazioni siano rispettosi"

''Come noto il Garante della privacy è intervenuto sulla certificazione verde, necessaria per consentire gli spostamenti, sottolineando che non serve dichiarare in fase di controllo se si è avuto il Covid in passato o se si è stati vaccinati, o se si è negativi al tampone”.

Lo dichiara il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza, componente della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera che continua: “È sufficiente infatti che si sappia che la persona sottoposta al controllo rientri in una delle tre condizioni di riferimento. Per questo, con un emendamento a mia prima firma, assicuriamo che i dati e le informazioni da riportare nei certificati, siano rispettosi della privacy dei cittadini senza che siano fornite informazioni eccedenti quelle necessarie''.