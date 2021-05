De Luca Jr: "Più assunzioni per giovani e donne, grande risultato del Pd" "Ora avanti con le Riforme per costruire l’Italia del futuro”

“Il Partito Democratico ha chiesto e ottenuto che nel DL Semplificazioni ci fosse una clausola volta ad assicurare pari opportunità, con assunzioni di almeno il 30% per donne e giovani, nei contratti pubblici legati all'attuazione del Recovery Plan.

Rivendichiamo poi l'impegno per inserire in questo provvedimento un intero capitolo sulle semplificazioni normative destinate agli investimenti e interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da realizzare nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle Zone Economiche Speciali. Su questo tema, come Deputati PD, abbiamo depositato un'apposita proposta di legge volta ad introdurre norme innovative, esattamente in linea con quelle del DL Semplificazioni, per un forte snellimento burocratico proprio nelle aree Zes, strategiche per il rilancio e lo sviluppo non solo del Sud ma dell'intero Paese.

È stato posto un altro tassello per l'efficace realizzazione dei programmi relativi al PNRR. Ora avanti con le Riforme per costruire l’Italia del futuro.” Lo scrive sui social l’On. Piero De Luca, Vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati.