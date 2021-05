Salerno, Tafuri: "Ennesimo furto in centro città, oltre il danno la beffa" Le parole del coordinatore giovanile di Fratelli d'Italia dopo il furto al bar Valente

Ancora un colpo in pieno centro città a Salerno. Due malviventi, con il volto coperto e un bastone, hanno fatto irruzione nel var "Valente" situato in corso Giuseppe Garibaldi, portando via la cassa. Ingenti i danni all'interno del locale. I due si sono poi allontanati in sella a una noto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar per risalire all’identità dei malviventi.

Non è il primo colpo messo a segno in pieno centro città. Sull''increscioso episodio si è espresso anche il coordinatore giovanile di Salerno di Fratelli d'Italia, Gerardo Tafuri. Per Tafuri l'evento: "Mette in evidenza il drammatico problema sicurezza che si vive in città."

"In pochi giorni - ha proseguito l'esponente giovanile del Partito di Giorgia Meloni - registriamo il secondo furto per un'attività commerciale: è il segno dell'abbandono e della resa di uno Stato che dopo aver costretto alla chiusura i locali non riesce neanche a garantire un livello minimo di sicurezza.

Auspichiamo che il sindaco intervenga in maniera solerte - ha concluso Tafuri - e ponga in essere azioni concrete in sinergia con le autorità di pubblica sicurezza: istituire dei presidi notturni della polizia municipale e installare telecamere in punti strategici della città. Non possiamo cedere alla delinquenza".