"Salerno in Comune" ha deciso: Gianluca De Martino candidato sindaco "Abbiamo cercato per mesi una proposta condivisa che è mancata: noi andiamo avanti"

La lista civica Salerno in Comune presenta Gianluca De Martino come suo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. "Dopo aver cercato per mesi una proposta condivisa all’interno di una coalizione di forze, "Salerno in Comune" ha deciso di fare la sua scelta, identificando in Gianluca De Martino il candidato sindaco che incarna perfettamente lo spirito e le idee che animano il programma della lista", si legge nella nota stampa della com pagine politica.

"Nelle prossime settimane continueremo ad auspicare una larga e credibile coalizione civica che converga compatta su un programma di città e sullo stesso candidato sindaco ma chissà che, a questo punto, ai tavoli della coalizione non si possa convergere proprio sul nostro candidato sindaco. Abbiamo le idee chiare e una visione limpida della città che porteremo avanti con chi vorrà dare il proprio contributo. Arrivati al mese di giugno non possiamo indebolire il progetto di “Salerno in Comune” proiettato ad animare la vita della città negli anni futuri e non solo per questo momento elettorale", il monito degli addetti ai lavori.

Nei prossimi giorni in programma una conferenza stampa per illustrare i punti programmatici.